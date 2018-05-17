Японцы показали москвичам мультимедийное искусство

В московской галерее на Солянке открылась выставка «Новая Япония», представляющая произведения мультимедийного искусства. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

«Новая Япония» — первая в России групповая выставка нового японского искусства художников молодого и среднего поколения, работающих с современными медиа: Харуюки Ишии, Такаши Макино, Сойчиро Михара, Юко Мохри, Рё Орикаса, Аки Сасамото, Акихико Танигучи, Саяки Шимада, Лита Яги, Юничи Ямаока, Ониши Ясуаки, Маи Ямашита и Наото Кобаяши, exonemo и SHI-MURAbros.

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Все представленные работы — скульптуры, аудиовизуальные инсталляции, видеоролики — существуют сразу в нескольких смысловых пространствах и соединяют материальные и эфемерные элементы. Выставка проходит при содействии компании Shiseido, которая также представила свой экспонат — инсталляцию Shinto, созданную при участии художников Ани Моховой и Playtronica. Все объекты инсталляции обладают собственным цветом, ароматом и звучанием, позволяя зрителям испытать особый синестетический опыт.

Экспозиция «Новая Япония» открыта до 21 июня 2018 года.

Shiseido — старейшая в мире косметическая компания, основана Аринобу Фукухарой (Arinobu Fukuhara) в 1872 году в Японии. Производит средства для ухода за кожей, декоративную косметику и парфюмерию.

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