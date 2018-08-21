Японцы научат правильно очищать кожу лица

Японский косметический бренд Shiseido представил новую линию косметики для ухода за кожей лица. Об этом сообщается в пресс-релизе, присланном в редакцию «Ленты.ру» во вторник, 21 августа.

В нее вошли пенки (универсальная и для жирной кожи) и насыщенное молочко для очищения, а также увлажняющий и обогащенный лосьоны-софтнеры для ухода за лицом.

Фото: Shiseido 1 /2

Средства разработаны на основе технологии InternalPowerResist и комплекса Ultimune.

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В состав средств входит вода минеральных источников японской префектуры Кирисима, которая содержит калий, натрий, магний и кальций и насыщает кожу ионами кальция Ca2+, которые проникают под верхний слой эпидермиса. При этом создается электрохимический градиент, обуславливающий превращение кератиноцитов в корнеоциты (компоненты верхнего слоя эпидермиса), которые укрепляют защитный барьер кожи.

Пенка для жирной кожи Micro White Powder содержит экстракт пиона молочноцветкового, абсорбирующий себум, а также пудру и очищающие гранулы. В состав новых софтнеров входит комплекс на основе гамамелиса, способствующий равномерному распределению кератиновых волокон в поверхностном слое эпидермиса. Обогащенный софтнер также содержит масла энотеры двулетней и семян юдзу.

Shiseido — старейшая в мире косметическая компания, основана Аринобу Фукухарой (Arinobu Fukuhara) в 1872 году в Японии. Производит косметику для ухода за кожей лица, а также средства для макияжа и парфюмерию.

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