При пожаре в Калифорнии стало меньше пропавших и больше погибших

Число жертв лесного пожара Camp Fire в американском штате Калифорния возросло до 77 человек. Об этом сообщает Reuters.

В настоящее время спасатели пытаются обнаружить 993 человека, которые считаются пропавшими без вести. С вечера воскресенья, 18 ноября, их количество сократилось почти на 300 человек — многие бежавшие из своих жилищ от надвигающегося огня смогли выйти на связь с родственниками.

По последним подсчетам, Camp Fire уничтожил более 13,6 тысячи домов и других построек. К настоящему времени пожар локализован на 65 процентов. Отмечается, что по прогнозу в ближайшие дни в регионе должен пойти дождь, который может помочь бороться с огнем, однако в то же время он увеличивает риск затоплений и оползней.

Выгоревшая площадь составила более 560 квадратных километров. Эвакуированы около 50 тысяч человек. Пожар признан самым смертоносным в Калифорнии. Предыдущий случился в 1933 году, тогда в Лос-Анджелесе погибли 29 человек.

Ранее сообщалось, что число пропавших без вести в лесном пожаре на севере Калифорнии превысило 1000, а погиб 71 человек.

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