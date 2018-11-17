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В калифорнийском пожаре пропали более тысячи человек

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Число пропавших без вести в лесном пожаре Camp Fire на севере Калифорнии превысило тысячу человек. Об этом сообщает Reuters.

Также за сутки количество погибших увеличилось с 63 до 71.

Власти надеются, что в числе пропавших без вести окажутся люди, которые просто не могут связаться с родными.

Этот пожар стал самым смертоносным и разрушительным в истории штата. Выгоревшая площадь составила более 560 квадратных километров,уничтожены более 12 тысяч строений. Эвакуированы около 50 тысяч человек.

Пожар продолжает бушевать, этому способствуют сильный ветер и засушливая погода. В некоторых местах огонь движется со скоростью до 80 километров в час.

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Предыстория: Власти Калифорнии потеряли в пожаре 600 человек
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