Рогозин извинился за видео опытов над таксой

Глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин извинился за публикацию видео опытов над псом Николосом, которого поместили в кислородосодержащую жидкость. Об этом сообщает РБК.

«К сожалению, когда происходят испытания, речь идет о жизни человека. Часто прибегают к помощи животных, это было и во времена Королева, когда и погибали животные, но это обеспечило безопасность и Гагарина, и космонавтов», — объяснил Рогозин.

По его словам, съемка эксперимента была некстати, он извинился за то, что эти кадры стали предметом обсуждения.

Гендиректор также отметил, что сейчас собака жива и здорова, пишет РИА Новости. «Собака жива, Николас жив — дай бог всем жить, как Николас живет, — кормят регулярно, ни о чем плохом не думает», — добавил глава «Роскосмоса».

В декабре 2017 года Дмитрий Рогозин демонстрировал президенту Сербии Александру Вучичу российскую разработку — кислородосодержащую жидкость, благодаря которой можно дышать под водой. Ее работу показали на таксе, которую поместили в резервуар с раствором. Сначала собака брыкалась, пока ее легкие не наполнились жидкостью, после чего такса начала спокойно дышать.

Россияне возмутились проведенным экспериментом и посоветовали Рогозину «утопиться» вслед за таксой. Глава «Роскосмоса» позднее сообщил, что забрал таксу себе.

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