Гибель бейсджампера попала на видео

Бейсджампер из Германии погиб в Португалии после того, как его парашют не раскрылся. Об этом сообщает Fox News.

Инцидент произошел недалеко от популярного серферского города Назаре. Двое экстремалов прыгнули со скалы высотой 91 метр, однако парашют одного из них не раскрылся, и мужчина погиб.

На видео, опубликованном в сети, видно, как тело немца ударяется о камни, и за кадром кто-то кричит: «Ты в порядке?»

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В июне режиссер Антон Калюжный поделился подробностями своего падения в вингсьюте во время съемок фильма о бейсджампинге. В видеоинтервью мужчина рассказал о своем неудачном прыжке, из-за которого он получил тяжелые травмы, потерял три литра крови и чуть не распрощался с жизнью.

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