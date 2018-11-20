Северная Корея принялась взрывать посты охраны на границе

Северная Корея уничтожила десять укрепленных постов в демилитаризованной зоне на границе с Южной Кореей. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на южнокорейское Министерство обороны.

«Северная сторона произвела подрывы десяти постов сегодня в 15:00 (9:00 мск). Еще один пост был сохранен в туристических целях», — говорится в сообщении ведомства. Такие меры принимаются для снижения напряженности на границе.

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Согласно договоренности, всего должно быть уничтожено 20 сторожевых вышек — по 10 с каждой стороны. В то же время на своих местах останется еще около 200 постов — около 50 южнокорейских и 150 северокорейских.

В конце октября стало известно, что Северная и Южная Корея разминировали объединенную зону безопасности на границе, которую 42-й президент США Билл Клинтон называл «ужаснейшим местом на планете». Из нее также вывезли все огнестрельное оружие и боеприпасы.

Договоренность о разминировании была заключена во время межкорейского саммита, который прошел с 18 по 20 сентября в Пхеньяне. На нем также было решено соединить сеть железных дорог двух государств. Кроме того, северокорейский лидер Ким Чен Ын и его южнокорейский коллега Мун Чжэ Ин условились о демонтаже полигона для испытания ракет в провинции Тончхан и обогатительного завода в Йонбене.

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