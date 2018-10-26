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Разминировано «ужаснейшее» место на планете

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Северная и Южная Корея разминировали объединенную зону безопасности на границе. Об этом сообщает CNN и добавляет, что 42-й президент США Билл Клинтон назвал ее «ужаснейшим местом на планете».

Как сообщили в Пхеньяне, Сеуле и Командовании ООН, которое занимается управлением южной части зоны, из нее убраны все мины и охранные посты, вывезено все огнестрельное оружие и боеприпасы.

С начала операции по демилитаризации границы было выкопано 14 наземных мин, 187 других взрывных устройств и останки двоих солдат. Судя по удостоверениям личности, найденным неподалеку, они принадлежат южнокорейским гражданам, однако сейчас проводятся дополнительные тесты ДНК, сообщили в Минобороны Республики Корея.

Ожидается, что обе стороны вскоре уберут с границы лишнее оборудование для наблюдения. Впоследствии они будут устанавливать следящие устройства лишь по согласованию друг с другом, а также начнут делиться информацией.

1 октября сообщалось, что военные Северной и Южной Кореи приступили к разминированию пограничной зоны. Договоренность была заключена во время межкорейского саммита, который прошел с 18 по 20 сентября в Пхеньяне. На нем также было решено соединить сеть железных дорог двух государств. Кроме того, северокорейский лидер Ким Чен Ын и его южнокорейский коллега Мун Чжэ Ин условились о демонтаже полигона для испытания ракет в провинции Тончхан и обогатительного завода в Йонбёне.

Объединенная зона безопасности, также известная как пункт Пханмунджом, — часть демилитаризованной зоны, разделяющей две Кореи. Она считается одной из самых опасных пограничных территорий в мире.

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