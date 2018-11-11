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Корейцы слегка зачистят общую границу от военных

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Южная Корея и КНДР в воскресенье, 11 ноября, приступили к уничтожению постов, расположенных вдоль общей границы. Об этом сообщает South China Morning Post.

В общей сложности в рамках плана по снижению напряженности будет уничтожено 20 сторожевых вышек: по 10 с каждой стороны. Перед этим с постов вывели персонал и вывезли оборудование. Делается это в соответствии с договоренностью, достигнутой в прошлом месяце в ходе встречи генералов.

При этом останутся на своих местах еще около 200 постов: примерно 50 южнокорейских и 150 северокорейских.

В конце октября сообщалось, что Северная и Южная Корея разминировали объединенную зону безопасности на границе, которую 42-й президент США Билл Клинтон называл «ужаснейшим местом на планете». Из нее также вывезли все огнестрельное оружие и боеприпасы.

1 октября сообщалось, что военные Северной и Южной Кореи приступили к разминированию пограничной зоны. Договоренность была заключена во время межкорейского саммита, который прошел с 18 по 20 сентября в Пхеньяне. На нем также было решено соединить сеть железных дорог двух государств. Кроме того, северокорейский лидер Ким Чен Ын и его южнокорейский коллега Мун Чжэ Ин условились о демонтаже полигона для испытания ракет в провинции Тончхан и обогатительного завода в Йонбене.

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