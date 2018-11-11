Лидер Южной Кореи обменял мандарины на грибы Ким Чен Ына

Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин отправил северокорейскому коллеге съедобный подарок. Об этом сообщает «Ёнхап» со ссылкой на администрацию Сеула.

По информации агентства, власти Южной Кореи направили в КНДР 200 тонн мандаринов. Партия фруктов будет переправлена четырьмя рейсами (по два в воскресенье и понедельник) из провинции Чеджудо в Пхеньян. Всего Северная Корея получит 20 тысяч коробок по 10 килограммов фруктов в каждой.

Как отмечается в распространенном в воскресенье, 11 ноября, сообщении Сеула, первый военно-транспортный самолет с первой партией мандаринов уже вылетел в столицу Северной Кореи. Груз сопровождали ряд высокопоставленных чиновников.

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В середине сентября лидер Северной Кореи передал своему южнокорейскому коллеге две тонны деликатесных грибов мацутакэ в качестве подарка. Мун Чжэ Ин распорядился раздать эти грибы членам разделенных во время корейской войны семей, которые еще не воссоединились со своими близкими из КНДР. Позже Ким Чен Ын дополнил подарок двумя щенками породы пхунсан.

Подарки были сделаны в честь проведения пятого межкорейского саммита, который прошел с 18 по 20 сентября в Пхеньяне. Ким Чен Ын и Мун Чжэ Ин обсудили отношения между государствами и согласились двигаться в сторону полной денуклеаризации и мира на полуострове.

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