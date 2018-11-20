Власти Подмосковья выделили дополнительные средства на жилье для льготников

Подмосковье выделило дополнительные средства для обеспечения льготников жильем в рамках государственной программы «Жилище», сообщила министр жилищной политики региона Инна Федотова. Ее слова приводит корреспондент «Ленты.ру» во вторник, 20 ноября.

«Двум семьям из Московской области, относящимся к льготным категориям, а именно пострадавшие в результате аварии на Чернобыльской АЭС и вынужденные переселенцы, региональное правительство выделило 4,6 миллиона рублей для улучшения жилищных условий», — рассказала Федотова.

Всего в этом году для этой категории льготников было подготовлено 26 сертификатов, общий размер жилищных субсидий составил 51,4 миллиона рублей, уточила она.

В конце августа сообщалось, что жилищные сертификаты получили более 20 чернобыльцев, вынужденных переселенцев и граждан из Крайнего Севера. Владельцы сертификатов могут приобрести жилье на указанную в документе сумму, либо с привлечением собственных средств, говорится на сайте областного правительства.

В прошлом году Минстроем Московской области было выдано 25 государственных жилищных сертификатов на общую сумму 40,5 миллиона рублей.

