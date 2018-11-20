Назван самый опасный возраст в жизни подростков

Следственный комитет раскрыл статистику преступлений, совершенных в отношении подростков. Об этом сообщается на сайте ведомства.

«За 9 месяцев текущего года следственными органами СК России возбуждено 15 492 уголовных дела о преступлениях, совершенных в отношении несовершеннолетних, 11 675 лиц признаны потерпевшими, из них в возрасте до года — 374 ребенка, от года до 5 лет — 789, 6-10 лет — 1647, 11-14 лет — 3640, 15-17 лет — 5225. Всего за 9 месяцев текущего года 917 детей погибли от преступных посягательств», — отметили в СК.

28 июня сообщалось о бывших участковых полицейских, которые получили условные сроки по обвинению в халатности, повлекшей смерть женщины и шести детей. Как было установлено в ходе судебных заседаний, в полицию неоднократно поступали заявления от матери детей, сообщавшей, что ее муж является шизофреником, постоянно избивает ее и детей, а также угрожает убийством. Осужденные, как выяснилось, не предприняли никаких мер,« ограничившись составлением рапорта о том, что осуществили выход по адресу».

В 2008 году вор в законе Аслан Усоян (Дед Хасан) раскороновал своего «коллегу» Вардана Асатряна (Бдже) за похищения детей с целью выкупа. После убийства Усояна в январе 2013 года Бдже попытался вернуть утраченный титул, однако потерпел фиаско.

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