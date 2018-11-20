Власти Рима покарали цыганскую мафию

Власти Рима лишили незаконной недвижимости цыганский мафиозный клан Казамоника. Об этом сообщила газета Il Messagero.

Операция началась на рассвете 20 ноября. В ней приняли участие 600 сотрудников муниципальной полиции. Полицейские оцепили на востоке столицы территорию площадью около двух тысяч квадратных метров, чтобы конфисковать восемь находящихся на ней вилл.

Virginia Raggi / Facebook

Жильцам домов пришлось покинуть их, они не оказали сопротивления. Сейчас виллы обыскивают, поскольку в них могут быть спрятаны наркотики. Сообщается, что здания снесут в ближайшее время — они были незаконно построены членами клана в 90-е годы. Власти ранее уже пытались выселить цыган из домов, но тем удавалось снова в них поселиться.

Мэр Рима Вирджиния Раджи лично побывала на месте операции.

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По ее словам, день стал историческим для города и его жителей, поскольку власти положили конец годам беззакония и посылают тем самым сигнал преступности. «Мы продолжаем работу по утверждению первенства государства там, где оно ранее отступило. Это особенно важно для тех честных граждан, которые сомневались в существовании властных институтов», — заявила Раджи в разговоре с журналистами.

Клан Казамоника — одна из самых крупных и влиятельных преступных группировок Рима и окрестностей. Исторически он занимался рэкетом и контрабандой наркотиков, его представители имеют связи в политике и бизнесе, а также с другими мафиозными организациями. По информации сайта Antimafia, вместе с калабрийским кланом Ндрангета они были причастны к крупному коррупционному делу о расхищении городского бюджета Рима, в результате которого обвинительный приговор в 2017 году был вынесен 46 мафиози.

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