Губернатор Подмосковья рассказал о поиске точек роста

Губернатор Московской области Андрей Воробьев призвал глав муниципалитетов принять активное участие в предстоящих форумах для привлечения инвесторов. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру» во вторник, 20 ноября.

Он напомнил, что также в Подмосковье в пятый раз пройдет молочный форум, направленный на развитие сельского хозяйства.

«Каждый такой форум позволяет рассчитывать, что особенно наши удаленные территории получат новые рабочие места, что новые предприятия будут созданы Каждый глава территории должен очень внимательно относиться к точкам роста. Большую работу ведет министерство экономического развития по поиску точек роста», — сказал Воробьев на заседании правительства.

Он напомнил, что власти не первый год ведут активную работу по привлечению инвесторов. Также губернатор отметил перспективность сельского хозяйства в регионе, в том числе с этой точки зрения.

Воробьев неоднократно отмечал необходимость повышения инвестиционной привлекательности Московской области. Он также призывал все ветви власти включиться в этот процесс. Он напомнил, что активную работу проводит правительство. Так, в конце месяца подмосковная делегация проведет роуд-шоу в нескольких итальянских городах.

В начале ноября министр сельского хозяйства и продовольствия региона Андрей Разин анонсировал подписание более 10 соглашений на Молочном форуме. По его словам, речь идет о создании производств по переработке молока.

Мероприятие состоится с 27 по 28 ноября в Доме правительства Подмосковья.