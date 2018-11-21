Мечтающий о канадском паспорте российский хоккеист заговорил о неоднозначности

Российский нападающий магнитогорского «Металлурга» Николай Кулемин ответил на критику, которая свалилась на него после новости о том, что он хочет получить канадское гражданство. Слова спортсмена приводит Sport24.

«У всех свое видение ситуации, не все знают детали, поэтому такая реакция. Больше бы не хотел комментировать эту тему», — заявил Кулемин. Также он поблагодарил хоккеистов, которые поддержали его.

«Спасибо ребятам. Они, конечно, понимают ситуацию, больше знают, чем все остальные. Их поддержка была мне важна. Опять же повторюсь, они знают все изнутри, и у них есть большее понимание того, что происходит», — подчеркнул Кулемин.

26 октября стало известно, что россиянин выиграл предварительное дело в суде, рассматривавшем вопрос о получении хоккеистом канадского гражданства. Ранее суд низшей инстанции отказал спортсмену в получении паспорта, мотивировав решением тем, что Кулемин провел за пределами Канады слишком много времени. Хоккеист подал документы на получение канадского гражданства в 2014 году.

Россиянин является воспитанником магнитогорского «Металлурга». Он перебрался в Национальную хоккейную лигу (НХЛ) в 2008 году, присоединившись к «Торонто Мэйпл Лифс». В сезоне-2012/2013 Кулемин вернулся в «Магнитку» во время локаута в НХЛ. После его окончания форварда обменяли в «Нью-Йорк Айлендерс». Летом 2018 года нападающий подписал трехлетний контракт с «Металлургом».

Кулемин — двукратный чемпион мира в составе сборной России (2012, 2014).

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