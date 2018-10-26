Российский хоккеист пошел в суд ради канадского гражданства

Нападающий магнитогорского «Металлурга» Николай Кулемин выиграл предварительное дело в суде, рассматривавшем вопрос о получении хоккеистом канадского гражданства. Об этом сообщает The Star.

Ранее суд низшей инстанции отказал спортсмену в получении паспорта, мотивировав решением тем, что Кулемин провел за пределами Канады слишком много времени. Дело будет рассмотрено повторно.

Хоккеист подал документы на получение канадского гражданства в 2014 году. «Я хотел остаться в Канаде, но это было невозможно. Даже в период отъезда из страны, связанного с моей спортивной карьерой, я поддерживал тесную связь с Канадой. Мы никогда не просили вида на жительство в США. Вся собственность, которой мы владеем, находится в Торонто», — заявил 32-летний Кулемин.

Хоккеист сделал акцент на том, что его дети родились в Канаде. «Я хочу воспитывать их здесь. Мне нравится быть частью местного сообщества», — отметил он.

Россиянин является воспитанником магнитогорского «Металлурга». Он перебрался в Национальную хоккейную лигу (НХЛ) в 2008 году, присоединившись к «Торонто Мэйпл Лифс». В сезоне-2012/2013 Кулемин вернулся в «Магнитку» во время локаута в НХЛ. После его окончания форварда обменяли в «Нью-Йорк Айлендерс». Летом 2018 года нападающий подписал трехлетний контракт с «Металлургом».

Кулемин — двукратный чемпион мира в составе сборной России (2012, 2014).

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