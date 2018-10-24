Хоккеист принес команде победу после сольного прохода

Канадский нападающий «Питтсбург Пингвинс» Сидни Кросби забросил шайбу в овертайме матча против «Эдмонтон Ойлерс» и принес команде победу. Видео взятия ворот размещено на официальном YouTube-канале Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Кросби подобрал шайбу на синей линии и отправился в направлении борта за воротами. Канадец развернулся, обыграл соперника, пробросив шайбу между ног, и выкатился на ворота. Кросби нанес бросок с острого угла и принес команде победу со счетом 6:5.

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