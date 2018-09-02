Хоккеист ЦСКА забросил «шайбу-невидимку»

Канадский нападающий московского ЦСКА Линден Вей отметился голом в матче первого тура регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) с челябинским «Трактором», после которого игроки и судьи на несколько секунд потеряли шайбу. Видео опубликовано на сайте турнира.

Вей замкнул прострел партнера, и шайба застряла между сеткой и верхней дужкой ворот «Трактора». Арбитры не сразу поняли, что произошло, но спустя какое-то время гол засчитали. ЦСКА одержал победу со счетом 3:0.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайтесь!