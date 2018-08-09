Уехавший из США хоккеист пожаловался на отношение к русским и лицемерие

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Наиль Якупов

Нападающий Наиль Якупов, перешедший из клуба «Колорадо Эвеланш» в санкт-петербургский СКА, рассказал об отношении к россиянам в Национальной хоккейной лиге. Слова игрока приводит Sport24.

«Считаю, что к русским не такое отношение, как к остальным. К сожалению, это так. Нас не так много в НХЛ. Но если будет выбор между русским или не русским, то русского в состав не поставят», — заявил Якупов.

По его словам, в США он постоянно сталкивался с лицемерием. «В Америке любят говорить: "Все четко, претензий вообще нет, молодец". И ты такой думаешь: "Блин, все же круто на самом деле". На следующий день приезжаешь, а тебя в составе нет. Ну, с другой стороны, все ж хорошо, тренер-то похвалил».

24-летний Якупов в июле подписал однолетний контракт со СКА. До этого он восемь лет провел в США, шесть из них играя за клубы НХЛ. В последнем сезоне за «Колорадо» форвард показал низкую результативность и не попал в состав на плей-офф.

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