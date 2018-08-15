Российский хоккеист отыграл два матча со сломанной ногой

Нападающий екатеринбургского «Автомобилиста» Артем Гареев получил перелом ноги, выступая на предсезонном турнире, и пропустит начало сезона в Континентальной хоккейной лиге . Об этом сообщает Sport24.

Екатеринбургский клуб стал победителем предсезонного турнира в Нижнем Новгороде. Гареев сыграл два последних матча в Кубке губернатора Нижегородской области с травмой. Уже после турнира выяснилось, что у форварда перелом ноги.

26-летний нападающий выступает в составе екатеринбургского клуба с 2014 года. В сезоне 2017/2018 Гареев выходил на лед в 47 матчах «Автомобилиста». На счету форварда 24 очка по системе «гол+пас».

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