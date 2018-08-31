Зубы хоккеиста и олимпийскую майку отдадут нуждающимся

Российский хоккеист, игрок клуба НХЛ «Лос Анджелес Кингз» Илья Ковальчук выставил на аукцион свою олимпийскую майку с автографами всех членов российской сборной. Об этом он рассказал в своем Instagram.

«Аукцион длится до пятого сентября. Старт — два миллиона рублей. Шаг — 50 тысяч. Майка крутая… Сделаем доброе дело», — написал он, добавив, что все вырученные средства будут переданы на благотворительность.

«Уникальная майка в одном экземпляре, эксклюзив», — отметил спортсмен.

На видео стоявший рядом с Ковальчуком Александр Радулов также решил поучаствовать в аукционе, и предложил купить его вставную челюсть за три миллиона рублей.

В марте Ковальчук продал внедорожник BMW Х5, подаренный за золотую медаль на Олимпийских играх в Пхенчхане. Средства от продажи автомобиля также были направлены на благотворительность. Тогда он отметил, что, кроме автомобиля, у него есть и другие памятные подарки из Южной Кореи: «У нас есть майка, в которой я играл на Олимпиаде. Это очень дорогая для меня вещь. Надеюсь, такой больше не будет, и Россия будет играть с гербом на груди».

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