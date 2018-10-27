Захотевший канадского паспорта российский хоккеист заговорил о родине

Российский нападающий магнитогорского «Металлурга» Николай Кулемин прокомментировал ситуацию вокруг получения им канадского гражданства. Слова спортсмена приводит «Чемпионат.com».

32-летний форвард признался, что не ожидал того, что его попытку получить канадский паспорт будут активно обсуждать в СМИ. Спортсмен подчеркнул, что «никогда ничего плохого про Россию не говорил».

«Не знаю всего, что пишут на наших ресурсах, но всегда отзывался о стране только положительно. Горжусь, что родился в России. У меня здесь много друзей, всегда играл за сборную нашей страны, никогда не отказывался. К примеру, мои родители тоже живут здесь», — заявил Кулемин.

26 октября сообщалось, что нападающий выиграл предварительное слушание в суде, где рассматривался вопрос о получении хоккеистом канадского гражданства. Ранее россиянину, прожившему недостаточное время в Канаде, было отказано в получении паспорта Канады.

Форвард — воспитанник магнитогорского «Металлурга». В 2008 году он перешел в клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Торонто Мэйпл Лифс». Во время локаута в НХЛ сезона-2012/2013 россиянин вернулся в родной клуб. После окончания локаута нападающий вернулся в НХЛ, где выступал за «Нью-Йорк Айлендерс». Летом 2018 года нападающий подписал трехлетний контракт с «Металлургом».

Кулемин дважды становился чемпионом мира в составе сборной России (2012, 2014).

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