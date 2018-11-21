В петербургском метро начнут охоту на гадалок

Гадалок, которые пристают к россиянам в петербургском метро, будут штрафовать в размере от 4 до 5 тысяч рублей. Соответствующий законопроект принят депутатами законодательного собрания города в третьем, окончательном чтении. Об этом в среду, 21 ноября, сообщает РИА Новости.

Материалы по теме Приворот не туда За что в России убивают колдуний и гадалок

Тем же документом вводится ответственность за незаконную торговлю: штраф от 3 тысяч (для физических лиц) до 20 тысяч рублей (для юридических лиц).

Как указывается в пояснительной записке к законопроекту, как правило, в метро ведется продажа низкокачественных товаров, «не имеющих необходимых сертификатов и лицензий и зачастую не безвредных для здоровья».

В августе 32-летняя жительница Крыма обокрала 62-летнюю гадалку на 70 тысяч рублей. «После очередного сеанса, на котором гадалка предсказала ей скорую прибыль, подозреваемая, не дожидаясь исполнения предсказания, похитила денежные средства из ее сумки», — сообщили в полиции.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайтесь!

*** Редакция «Ленты.ру» ищет героев, которые могут рассказать о трудностях жизни, связанных с бедностью. Если у вас или ваших знакомых не хватает денег на базовые потребности (минимальный набор продуктов, одежду и так далее), и вы вынуждены искать способы выживания в этих условиях, поделитесь своими историями с нами. Пишите по адресу: russia@lenta-co.ru