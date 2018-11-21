Космонавты на МКС защитились от радиации влажными салфетками

Космонавты, работающие на Международной космической станции, обкладывают стены пачками влажных салфеток для защиты от радиации. Об этом рассказал российский член экипажа Сергей Прокопьев во время прямой трансляции с МКС «ВКонтакте».

«Экипаж иногда увеличивал количество защиты в каютах, то есть увеличивал количество влажных салфеток в пакетах, которые укладываются прямо вдоль стены, и это уменьшает количество поглощенной радиации. Замечено уже, что вода — один из лучших барьеров для проникновения радиации», — отметил Прокопьев.

Он пояснил, что радиационное излучение может увеличиться из-за вспышек на Солнце и магнитных бурь. По его словам, сам он не сталкивался с подобными явлениями. Космонавт подчеркнул, что экипаж заранее предупреждают о солнечных вспышках.

В августе в сети обратили внимание на другого российского космонавта с МКС, Олега Артемьева. Он ведет блог на YouTube, где рассказывает о своей жизни на станции. Пользователи назвали Артемьева «самым добрым космонавтом».

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