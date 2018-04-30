В России взялиcь за разработку сауны и стиральной машины для космонавтов

Российский институт по созданию систем жизнеобеспечения экипажей космических летательных аппаратов (НИИхиммаш) взялся за разработку сауны, рукомойника и стиральной машины для космонавтов. Об этом сообщает РИА Новости.

Такое решение было принято на совместном заседании специалистов НИИхиммаш, Института медико-биологических проблем РАН и Ракетно-космической корпорации «Энергия». Институт также займется исследованием и испытанием систем регенерации воды для перспективных космических кораблей, станций и напланетных баз.

Сейчас на российском сегменте МКС работает несколько систем разработки НИИхиммаш: система регенерации воды из конденсата атмосферной влаги СРВ-К2М, система приема и консервации урины СПК-УМ, система электролизного получения кислорода «Электрон-ВМ», система очистки от углекислого газа «Воздух» и система очистки от вредных микропримесей СОА-МП.

В 2017 году в журнале ракетно-космической корпорации «Энергия» был опубликован материал с чертежами стиральной машины для МКС. Авторы публикации заявили, что это позволит уменьшить запасы средств личной гигиены и предметов одежды на станции. Сейчас космонавты носят один костюм трое-четверо суток, после чего выбрасывают его.

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