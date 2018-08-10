«Самый добрый» российский космонавт на МКС очаровал пользователей со всего мира

Пользователь Reddit под ником theinternetftw обнаружил на YouTube блог российского космонавта Олега Артемьева, который записывает ролики о своей жизни на МКС.

«Есть российский космонавт по имени Олег, который размещает видео с МКС на своем личном канале на YouTube. Но об этом никто не знает. Его последнее видео, сделанное пять часов назад, собрало 17 просмотров», — отметил автор поста.

Он также отобрал несколько роликов, которые, на его взгляд, достойны внимания.

В комментариях один из пользователей, понимающих русскую речь, объяснил, что Олег называет каждого человека, которого встречает на МКС, «лучшим человеком на станции». «Это замечательно, я хочу, чтобы у меня был друг-космонавт по имени Олег», — написал один из юзеров. «Олег всем наврал. На самом деле это он — лучший человек на станции», — написал еще один пользователь.

Другие признались, что ролик Артемьева, в котором он проводит экскурсию по станции, — лучшая демонстрация того, как выглядит и функционирует МКС изнутри. Многие принялись делиться деталями из жизни Артемьева и назвали его «самым добрым космонавтом».

Пост менее чем за сутки собрал более 83 тысяч одобрений и более 1,5 тысячи комментариев. Видео космонавта под названием «Самый длинный маршрут на МКС» собрало уже 234 тысячи просмотров. Другие ролики собирают по несколько тысяч просмотров.

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