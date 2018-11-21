Свыше 50 подмосковных детсадов отремонтируют в 2019 году

Капитальный ремонт проведут в более 50 учреждениях дошкольного образования Подмосковья до конца следующего года, сообщила министр образования региона Ольга Забралова. Ее слова приводит корреспондент «Ленты.ру» в среду, 21 ноября.

«Важно, чтобы маленькие жители Подмосковья посещали комфортные детские сады. Для этого мы регулярно мониторим состояние дошкольных учреждений, выявляем уровень износа зданий и инженерных коммуникаций», — сказала она.

Забралова подчеркнула, что в первую очередь в программу включаются учреждения, износ которых составляет более 70 процентов.

По словам министра, до конца этого года планируется отремонтировать 15 детских садов на сумму порядка 280 миллионов рублей.

Весной губернатор Андрей Воробьев анонсировал модернизацию дошкольных учреждений. Он также призвал решить проблему с нехваткой воспитательниц.

