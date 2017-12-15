Власти Подмосковья рассказали о строительстве новых детских садов

Строительство 14 детских садов ведется в настоящее время на территории Московской области, проинформировала министр образования региона Марина Захарова. Ее слова приводит корреспондент «Ленты.ру» в пятницу, 15 декабря.

«Сегодня мы продолжаем строительство детских садов, у нас в планах строительство 32 детских садов. Такая необходимость есть в Красногорске, Балашихе, Химках. Из 32 детских садов 18 детских садов уже введены в этом году», — сказала Захарова.

По ее словам, в ближайшем будущем новые учреждения откроются в 17 муниципалитетах.

18 сентября министр строительного комплекса региона Сергей Пахомов сообщил, что с начала текущего года в Подмосковье запустили в работу 16 объектов дошкольного образования. При этом до конца 2017-го планируется завершить строительство 32 детских садов.

В начале августа он рассказал, что за последние четыре года в области было построено более 430 образовательных учреждений (356 детских садов и 80 школ). Пахомов также сообщил, что рамках программы «Образование Подмосковья» на 2017-2025 годы запланировано возведение свыше 40 садиков, их смогут посещать порядка восьми тысяч детей.

