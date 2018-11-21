Россияне обманули Сбербанк приколами и поплатились

Два жителя Усть-Илимска в Иркутской области получили по два года лишения свободы условно за то, что обманули Сбербанк почти на полмиллиона рублей. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу городского суда.

В марте молодой человек и девушка купили в магазине сувенирную продукцию «Банка приколов» — купюру номиналом пять тысяч рублей, и попробовали внести ее на счет карты через банкомат. Аппарат принял купюру и перечислил на счет карты сумму. После этого пара неоднократно повторила операцию, приобретя в магазине купюры «Банка приколов» всевозможных номиналов.

«В итоге на карту подсудимой было зачислено 428,5 тысячи рублей», — говорится в сообщении суда. Заполучив крупную сумму на свой счет, пара начала тратить деньги. Мошенники купили дорогие мобильные телефоны, бытовую технику, одежду и украшения.

Суд принял во внимание полное признание вины и готовность возместить ущерб. Подсудимые проходили по статье «Кража в особо крупном размере», максимальный срок по которому — шесть лет лишения свободы. Теперь им предстоит вернуть Сбербанку 433,5 тысячи рублей в качестве возмещения материального ущерба.

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