Мошенницы попытались снять 870 миллионов рублей в московском банке

Две женщины задержаны в столичных Хамовниках по подозрению в попытке обманом похитить более 870 миллионов рублей, в отношении задержанных возбуждено уголовное дело. Об этом официальный представитель МВД Ирина Волк сообщила РИА Новости.

«Оперуполномоченные (...) задержали двух женщин в возрасте 28 и 35 лет по подозрению в покушении на хищение крупной суммы денег путем обмана (...) Одна из них предъявила паспорт на имя клиентки банка и нотариально заверенную доверенность на третье лицо для распоряжения и снятия со счета денежных средств в размере свыше 870 миллионов рублей», — сказала Волк.

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Она добавила, что, по данным ведомства, незадолго до этого деньги были переведены той же гражданкой из одного офиса обслуживания в другой. В результате оперативно-розыскных мероприятий в Соймоновском проезде оперативники задержали подозреваемых. Ими оказались две женщины, временно проживающие в столичном регионе.

Возбуждено уголовное дело по статье 30 УК РФ («Приготовление к преступлению и покушения на преступление») и статье 159 УК РФ («Мошенничество»), подозреваемые заключены под стражу.

11 апреля сообщалось, что мошенник обменял москвичке миллион рублей на билеты «банка приколов» вместо евро.

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