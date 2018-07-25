Мажоры с долларами повторили выходку Дурова

«Богатые русские дети» опубликовали в Instagram видео, на котором молодые люди разбрасывают на Невском проспекте в Петербурге пачку долларов.
«Паша Дуров кидал 5 тысячные на Невский? Хах, держите сотни долларов, людишки😂🇷🇺💰», — говорится в посте.
Некоторые пользователи усомнились в подлинности разбрасываемых купюр.
«В тот момент был на невском ) стоял на светофоре , работяга подобрал такую купюрку и выбросил , ******* (обманули) весь невский , уроды одним словом бездарные малолетки 🤣», — пишет amiramirov1986.
«Да успокойтесь вы, это фальшивки😆😆😆😆😆😆😆», — вторит mctoren.
«Я там разглядел надпись "билет банка приколов"», — утверждает radjohn1.
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