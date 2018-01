Полиция определилась со стоимостью дрифта возле Исакия

В Санкт-Петербурге привлекли к ответственности 30-летнего водителя, подрифтившего возле Исаакиевского собора в центре города, говорится на сайте МВД России во вторник, 16 января.

«Нарушителю назначено административное наказание в виде административного штрафа в размере 2500 рублей», — отмечено в тексте. На молодого человека составили три протокола: за несоблюдение требований, предписанных знаками и разметкой, нарушение правил маневрирования и расположение машины на проезжей части.

Ранее гонщика на спортивном Nissan к ответственности не привлекали.

Ночной заезд в стиле серии Need for Speed был снят c квадрокоптера и опубликован в Instagram в середине декабря прошлого года. Публикация вызвала резонанс. Часть комментаторов выступили с резким осуждением в адрес любителей подобного дрифта, другие же заметили, что ночью опасности для окружающих нет.

В том же паблике richrussiankids «Богатые русские дети» в январе публиковали видео аналогичного заезда на Московском проспекте, в декабре — на Невском.

