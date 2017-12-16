«Богатые русские дети» подрифтовали у Исаакия

В сети появилось снятое с беспилотника видео с автомобилем, дрифтующим возле Исаакиевского собора в Санкт-Петербурге. Ролик был опубликован на странице richrussiankids («Богатые русские дети») в Instagram.

Подписчикам видео напомнило серию игр Need for Speed, они также поспорили, нужно ли наказывать уличных гонщиков. «Люди, которые рискуют другими людьми ради видоса в Instagram, уважения не заслуживают», — считает один из пользователей. Другие же сочли, что на улице уже ночь, и поэтому опасности для окружающих нет.

Ранее «Богатые русские дети» уже устраивали дрифт на Невском проспекте, а также показали, как сносят шлагбаум на Западном скоростном диаметре — внутригородской платной автомагистрали.

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