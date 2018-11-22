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Над одним из главных символов Петербурга нависла угроза остаться без имени Петра

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Аэропорт Пулково в Санкт-Петербурге по итогам общенационального конкурса «Великие имена России» может остаться без имени Петра Великого. Об этом сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру» в четверг, 22 ноября.

Как отмечается, из-за низкой активности петербуржцев за присвоение местному аэропорту имени первого российского императора за 10 дней проголосовали всего 17 тысяч человек. В то же время в Воронеже этот вариант набрал уже более 26 тысяч голосов.

Всего в Петербурге, где проживает более пяти миллионов человек, в голосовании приняли участие менее 40 тысяч жителей.

Схожая ситуация наблюдается и в Москве: здесь собрано всего около 106 тысяч голосов, что приблизительно равняется населению района Восточное Измайлово, отмечается в сообщении. В результате столичный аэропорт Шереметьево рискует остаться без имени Дмитрия Менделеева: за этот вариант свои голоса отдали всего 5,5 тысячи человек, в то время как, например, в Тюмени — уже почти 25 тысяч человек. Внуково же, скорее всего, не получит имя ни авиаконструктора Андрея Туполева, ни создателя советской ракетно-космической техники Сергея Королева, ни основоположника теоретической космонавтики Константина Циолковского.

Уточняется, что на данный момент самое активное участие в конкурсе приняли жители Уфы, где проголосовали уже 95 тысяч человек при населении чуть более одного миллиона человек.

11 октября Общественная палата России запустила общенациональный конкурс «Великие имена России». Согласно его концепции, названия крупных российских аэропортов дополнят именами выдающихся соотечественников.

Голосование, по итогам которого каждому из 47 аэропортов-участников присвоят имя выдающегося соотечественника, проводится с 12 по 30 ноября. Желающие смогут проголосовать за любое имя из списка на сайте, в социальных сетях, а также по телефону горячей линии.

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