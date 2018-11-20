Больше миллиона россиян придумали новые имена для аэропортов

Больше миллиона россиян приняли участие в финальном этапе общенационального конкурса «Великие имена России», в рамках которого люди выбирают дополнительные названия для крупных отечественных аэропортов. Об этом сообщается на официальном сайте проекта великиеимена.рф.

Больше всего голосов по-прежнему отдано аэропорту Уфы (72,6 тысячи человек), организаторы признали его абсолютным чемпионом конкурса.

В лидеры по числу проголосовавших также вырвались аэропорт Казани (55,4 тысячи человек), аэропорт Симферополя (43,7 тысячи человек), аэропорт Минеральных Вод (40,6 тысячи человек) и аэропорт Мурманска (35,6 тысячи человек).

Организаторы конкурса уже назвали так называемые «города-аутсайдеры», которые набрали всего по десять тысяч голосов. Среди них Сочи, Анапа, Петропавловск-Камчатский, Норильск, Магадан, Сыктывкар и Благовещенск.

11 октября Общественная палата России запустила общенациональный конкурс «Великие имена России». Согласно его концепции, названия крупных российских аэропортов дополнят именами выдающихся соотечественников.

Голосование, по итогам которого каждому из 47 аэропортов-участников присвоят имя выдающегося соотечественника, проводится с 12 по 30 ноября. Желающие смогут проголосовать за любое имя из списка на сайте, в социальных сетях, а также по телефону горячей линии.

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