Россияне массово увлеклись выбором названий для аэропортов

Более 350 тысяч россиян приняли участие в финальном этапе всероссийского национального конкурса «Великие имена России». При этом завершающий тур проекта длится всего три дня. Об этом сообщается на официальном сайте конкурса.

За это время больше всего голосов отдано аэропорту Уфы — 23,2 тысячи человек. В этом же городе зафиксирован рекордный прирост голосов по сравнению с предыдущим днем — почти на 10 тысяч человек. На втором месте по количеству голосов оказался аэропорт в Якутске (19,3 тысячи человек), за ним следует петербургский Пулково (15,2 тысячи человек) и аэропорт в Казани (14,1 тысячи человек).

В десятку лидеров по числу проголосовавших также вошли аэропорт Симферополя и московский Внуково (по 13,7 тысячи голосов), аэропорты Калининграда (12,9 тысячи), Нижнего Новгорода (11,9 тысячи), Красноярска (10,9 тысячи) и Горно-Алтайска (10,7 тысячи).

11 октября Общественная палата России запустила общенациональный конкурс «Великие имена России». Согласно его концепции, названия крупных российских аэропортов дополнят именами выдающихся соотечественников.

Голосование, по итогам которого каждому из 47 аэропортов-участников присвоят имя выдающегося соотечественника, проводится с 12 по 30 ноября. Желающие смогут проголосовать за любое имя из списка на сайте, в социальных сетях, а также по телефону горячей линии.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайтесь!