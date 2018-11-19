Аэропорт в Магадане захотели назвать в честь Высоцкого

В финальном этапе общенационального конкурса «Великие имена России» в качестве дополнительного названия для аэропорта в Магадане лидирует имя советского исполнителя и актера Владимира Высоцкого. Об этом сообщается на официальном сайте конкурса великиеимена.рф.

За имя Высоцкого для международного аэропорта Магадан проголосовало почти четыре тысячи человек. Эту идею поддержал и генеральный секретарь Федерации бокса Умар Кремлев. «По всей стране идет акция «Великие имена России». Зашел на сайт проголосовать — и увидел, что в списке названий для магаданского аэропорта лидирует вариант с именем Владимира Высоцкого. Высоцкий — совсем не чуждый нам, Федерации бокса, человек», — написал Кремлев в Instagram-аккаунте.

«И не только потому, что его песни остались с нами навсегда. Но и потому, что сам он, как известно, в молодости занимался боксом и поддерживал дружеские отношения со многими профессиональными боксёрами», — добавил генеральный секретарь Федерации бокса.

Также вариант Высоцкого поддержал муж телеведущей Ксении Бородиной Курбан Омаров. «Я лично топлю за Высоцкого в Магадане — по-моему, классно звучит! Кто еще за что голосовал?» — уточнил Омаров в посте в Instagram.

11 октября был запущен общенациональный конкурс «Великие имена России». Согласно его концепции, названия крупных российских аэропортов дополнят именами выдающихся соотечественников.

Голосование, по итогам которого каждому из 47 аэропортов-участников присвоят имя выдающегося соотечественника, проводится с 12 по 30 ноября. Желающие смогут проголосовать за любое имя из списка на сайте, в социальных сетях, а также по телефону горячей линии.

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