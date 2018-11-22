Новый Range Rover Evoque научился следить за привычками владельца

Британская автомобильная компания Jaguar Land Rover представила новый Range Rover Evoque. Презентация внедорожника прошла в Лондоне. Об этом с места события сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Новый Evoque предусматривает несколько вариантов силовой установки: 48-вольтный гибрид MHEV и подзаряжаемый гибрид PHEV, а также трех- и четырехцилиндровые бензиновый и дизельный двигатели Ingenium. На российском рынке MHEV будет доступен только в версии с двухлитровым двигателем мощностью 300 лошадиных сил.

Автомобиль оборудован первой в мире технологией ClearSight Ground View, которая предоставляет водителю 180-градусный виртуальный обзор пространства. Более того, зеркало заднего вида способно трансформироваться в видеоэкран. Специальная камера позволяет видеть все происходящее за автомобилем на зеркале, даже если пассажиры заслоняют заднее стекло.

Фото: пресс-служба Jaguar Land Rover 1 /9

Модель стала первым Land Rover с технологией Smart Settings, которая анализирует привычки владельца. Система узнает о его приближении и регулирует положение кресла и руля по предварительной установке. После нескольких поездок машина «запоминает» предпочтительные настройки температуры, мультимедиа и наиболее часто набираемые номера телефонов.

Владелец также сможет отследить место нахождения своего автомобиля, удаленно закрыть или открыть его, проверить уровень оставшегося топлива и охладить или разогреть салон со смартфона в приложении InControl Remote.

Кузов внедорожника стал на 13 процентов прочнее, что наряду с жесткими подрамниками снижает уровень шума в салоне. Колесная база удлинилась на 21 миллиметр. Габариты остались прежними, однако внутреннее пространство увеличилось. Багажное отделение также стало вместительнее на 10 процентов (591 литр).

Автомобиль оснастили 21-дюймовыми колесными дисками и матрично-светодиодными фарами. Для экстерьера дизайнеры разработали два новых цвета: теплый серебристый оттенок Seoul Pearl Silver и металлический Nolita Grey. В отделке салона использовали экологичные материалы, в частности, комбинированный шерстяной текстиль и созданная с использованием переработанного пластика искусственная замша.

Range Rover Evoque получил более 217 международных наград, а объем продаж этой модели достиг 772 096 экземпляров.

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