Начались продажи нового кроссовера Jaguar E-PACE

Британский автопроизводитель Jaguar Land Rover Россия объявила о старте продаж нового компактного спортивного кроссовера Jaguar E-PACE. Об этом сообщается в пресс-релизе, присланном в редакцию «Ленты.ру» в четверг, 1 марта.

Автомобиль будет продаваться в салонах официальной дилерской сети Jaguar Land Rover в России, Армении, Белоруссии и Казахстане. В России Jaguar E-Pace представлен в комплектациях Standart, S, SE, R-Dynamic S, R-Dynamic SE и R-Dynamic HSE. Также в течение первого года после запуска покупателям будет доступна ограниченная версия First Edition.

Фото: Jaguar 1 /6

Кроссовер предусматривает пять модификаций двигателя Ingenium: от дизельного мотора мощностью 150 л.с. до спортивного бензинового двигателя мощностью 300 л.с. (он позволяет разгонять автомобиль до 100 километров в час за 6,4 секунды).

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Все комплектации нового авто полноприводные, оснащены автоматической коробкой передач. В них реализованы технологии Active Driveline и Torque Vectoring, гарантирующие управляемость на любом покрытии. Безопасность Jaguar E-Pace подтверждена оценками экспертов Euro NCAP: она обеспечивается оптимизированной структурой кузова, технологичными подушками и ремнями безопасности. Это единственный автомобиль в своем классе, оснащенный инновационной подушкой безопасности для пешеходов.

В феврале 2018 года было объявлено, что Jaguar возобновит выпуск гоночной модели D-Type, производство которой было прекращено в 1956 году. Первоначально фирма планировала собрать 100 экземпляров машины, но в 1955-1957 годах удалось выпустить лишь 75.

В 2018 году будут изготовлены недостающие до полной серии 25 образцов. На автомобилях Jaguar D-Type заводская команда трижды побеждала в гонке «24 часа Ле-Мана». Все детали воссозданных спорткаров точно повторяют оригинальные. Автомобили собираются по оригинальным чертежам, клиенты смогут выбрать из двух вариантов дизайна: модификацию Shortnose 1955-го или Longnose 1956-го года.

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