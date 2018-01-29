Range Rover пообещали превратить в купе

Британская автомобильная компания Jaguar Land Rover приступит к производству модели Range Rover SV Coupé — первого в мире полноразмерного внедорожника в кузове купе. Об этом сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию Ленты.ру в понедельник, 29 января.

Презентация автомобиля состоится в марте 2018 года на Международном автосалоне в Женеве. Будет собрано лишь 999 машин. Двухдверный силуэт напоминает о кузове самого первого Range Rover, выпущенного в 1970 году. Range Rover SV Coupé был создан командами Land Rover Design и Special Vehicle Operations. Модель будет собираться в техническом центре SV в Райтон-он-Дансморе, Великобритания. Изображения внешнего вида пока держатся в секрете; известна лишь компоновка салона автомобиля.

«Land Rover положил начало сегменту роскошных внедорожников почти 50 лет назад — с выпуском первого Range Rover. Сегодня с новым Range Rover SV Coupé мы предлагаем своим клиентам удивительное сочетание непревзойденной роскоши и исключительности. Премьера этого уникального автомобиля пройдет в марте на международном автосалоне в Женеве в рамках празднования 70-летней годовщины бренда Land Rover. Это будет очень значимым моментом для Land Rover, семейства Range Rover и команды Special Vehicle Operations», — прокомментировал новинку управляющий директор Land Rover Special Operations Джон Эдвардс.

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