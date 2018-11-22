Российская пенсионерка попросила не отключать дом от газа и умерла

Сотрудники коммунальных служб города Кораблино (Рязанская область) отключили от газа дом, где проживала семья пенсионеров с инвалидностью, после чего умерла пожилая женщина, сообщает «Настоящее время».

По информации телеканала, супруги Николаевские за два года задолжали газовой службе 80 тысяч рублей, поскольку их пенсии не хватало на оплату счетов: деньги уходили на еду, лекарства и выплату кредита погибшего сына. В начале ноября пожилой паре отключили газ, и температура в доме опустилась до пяти градусов. Пенсионерка, страдающая онкологическим заболеванием, пыталась вести переговоры с газовщиками, но через несколько дней умерла от инсульта.

«Получается, ее сознательно убили. (...) Представляете, больной человек с кучей болезней, в том числе онкологической, лежит под тремя одеялами, одетая. Пищу я мог приготовить только на кипятильнике и в микроволновке», — рассказал ее муж.

Как сообщило изданию министерство труда и соцзащиты Рязанской области, пенсионеру оказана единовременная помощь — 40 тысяч рублей.

С начала 2018 года количество граждан — злостных неплательщиков за коммунальные услуги в России увеличилось почти на 21 процент. По подсчетам аналитиков, в совокупности «плохие» потребители услуг ЖКХ задолжали 1,63 миллиарда рублей, за январь — октябрь текущего года эта сумма выросла на 27 процентов. Средний размер долга за тот же период немного снизился и к осени составил 45 тысяч рублей.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайтесь!

*** Редакция «Ленты.ру» ищет героев, которые могут рассказать о трудностях жизни, связанных с бедностью. Если у вас или ваших знакомых не хватает денег на базовые потребности (минимальный набор продуктов, одежду и так далее), и вы вынуждены искать способы выживания в этих условиях, поделитесь своими историями с нами. Пишите по адресу: russia@lenta-co.ru