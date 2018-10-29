Пожилую россиянку посадили в СИЗО за угрозы молодому следователю

74-летняя жительница Тюмени Нина Трапш находится в СИЗО в течение последних двух месяцев по делу об угрозах следователю, сообщает «Медиазона».

По информации издания, дело связано с обысками, которые проходили у пенсионерки в июле прошлого года после жалоб заместителя главы администрации города Максима Афанасьева на письма с угрозами, якобы пришедшие с адреса женщины. По версии обвинения, во время визита правоохранительных органов Трапш высказала 27-летнему старшему следователю Сергею Колесникову угрозы убийством и причинением вреда здоровью с помощью топора (часть 2 статьи 296 УК).

«Мать моя — бабушка, божий одуванчик. Она этого Колесникова старше на полвека. А сам он — двухметровый верзила, сапог у него 45-го размера. Какие здесь могут быть угрозы убийством!» — рассказал ее сын Владимир Трапш.

Он добавил, что присутствовал во время обыска и не слышал, чтобы его мать говорила нечто подобное. Кроме того, топора у них дома нет, и во время обыска он не был обнаружен.

Однако в отношении женщины возбудили уголовное дело. Рассматривать его по существу начали в марте. На первое заседание Трапш, по словам сына, не смогла попасть, потому что поскользнулась и подвернула ногу. «Следователь Рафик Аглиуллин, который вел это дело, посоветовал ей не ходить на суд и вообще куда-нибудь скрыться — мол, так дело закроется само, и всем будет лучше. Она поверила», — поведал сын подсудимой. После судья вынесла заочное решение об аресте на шесть месяцев из-за неявок на заседание.

По словам председателя местного отделения Российской коммунистической рабочей партии Александра Черепанова, пенсионерка — ветеран труда, почетный нефтяник и активная участница митингов и кампаний против сборов на капремонт и против повышения тарифов ЖКХ, и от нее «решили избавиться».

Издание отмечает, что согласно УПК, в СИЗО могут быть заключены обвиняемые по статьям, начиная со средней тяжести (от трех лет лишения свободы). Предъявленная же пожилой россиянке статья относится к категории небольшой тяжести: максимальное наказание по ней составляет два года лишения свободы.

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