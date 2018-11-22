Дудя наказали за мат

Роскомнадзор дважды оштрафовал бывшего главного редактора портала Sports.ru Юрия Дудя за мат на сайте издания. Об этом сообщил генеральный директор Sports.ru Дмитрий Навоша в Facebook.

Со слов Навоши, с августа текущего года ведомство составило почти два десятка протоколов об административных нарушениях. Все они касаются мата на Sports.ru. Сообщается, что все нецензурные слова употреблялись в блогах, которые посторонние авторы ведут на платформе сайта.

В качестве примера Навоша привел публикацию из «фанатского блога спартаковцев»: по его словам, Дудь никогда в жизни не видел этот текст, поскольку этот материал не заказывался редакцией. Несмотря на это, суд оштрафовал журналиста.

Следующее заседание назначено на 26 ноября. Тогда будут рассматриваться еще четыре протокола. Навоша уточнил, что, помимо них, есть еще девять эпизодов, слушания по которым пока не назначены. Во всех случаях, кроме одного, мат употреблялся в блоге.

Единственное нарушение редакции, которое признал гендиректор, — мат в видеозаписи инцидента в римском метро, когда из-за поломки эскалатора болельщики московского ЦСКА получили серьезные травмы.

Навоша назвал происходящее «совершеннейшим Кафкой» и уточнил, что «судебные решения пока похожи на рандом». По его словам, юристы присуждают выигрыш дела, не опираясь на факты.

Роскомнадзор имеет право штрафовать СМИ за использование нецензурной лексики. Правило касается не только редакционных материалов, но и комментариев на сайтах изданий. Однако ситуация с пользовательскими постами в законодательстве не оговорена.

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