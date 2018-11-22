Потерявший место в «Формуле-1» россиянин посетовал на туманное будущее

Российский гонщик Сергей Сироткин, выступающий за команду «Формулы-1» Williams, рассказал о том, что будет после его ухода из серии. Слова спортсмена приводит Motorsport.

«Честно говоря, я настолько сильно верил, что все еще изменится и что я смогу остаться, что даже не задумывался о том, что буду делать. Уверен, у меня будет много возможностей, но я действительно посвятил всего себя в этом году одной цели. До такой степени, что у меня не было времени и возможности проанализировать все остальное», — отметил Сироткин.

Он также отметил, что готов рассмотреть возможность остаться в Williams третьим пилотом. «Я дал ей [команде] все, что у меня есть, и я очень расстроен тем, что не смогу увидеть результат всей этой упорной работы, которую мы проделали вместе с этой группой людей. Так что если будет возможность остаться здесь с некими надеждами на будущее, я изучу ее», — подчеркнул россиянин.

22 ноября Сироткин сообщил, что не будет выступать за Williams в сезоне-2019. В зачете пилотов нынешнего сезона россиянин с одним очком занимает последнее место. Впереди остался один этап — Гран-при Абу-Даби.

Вместо Сироткина за Williams будет выступать поляк Роберт Кубица. Гонщик вернется в «Формулу-1» после семилетнего перерыва. Перед началом сезона-2011 Кубица попал в аварию на ралли и был вынужден прервать карьеру из-за травмы руки.

Сезон-2018 стал для Сироткина дебютным в «Формуле-1». В первой же гонке пилот сошел с дистанции из-за неполадок в болиде. В тормозную систему попал пакет из-под сэндвича, что вызвало возгорание задней части автомобиля.

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