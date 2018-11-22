Голого взломщика поймали после серии странных краж

В американском городе Флоренс, штат Аризона, арестовали вора, который совершил по меньшей мере пять странных краж. Об этом сообщает издание New York Post.

Идентифицировать подозреваемого помог один из пострадавших, который пожаловался в офис шерифа на исчезновение экзотического дерева. Он предположил, что его похитил 47-летний житель Флоренcа Джереми Лоуренс (Jeremy Lawrence), который, по его мнению, накануне обокрал соседа.

Камера видеонаблюдения, установленная в доме соседа, сняла злоумышленника в камуфляжном костюме. Он скрылся с решеткой радиатора от старинного автомобиля и 25 катушками испарителя от кондиционера воздуха.

Помощники шерифа узнали в нем участника нераскрытой кражи, произошедшей во Флоренсе три месяца назад. В тот раз вор забрался во двор и унес несколько горшков с растениями. Не считая перчаток и ботинок, он был совершенно голым.

Узнаваемая татуировка на руке помогла связать его еще с двумя преступлениями, совершенными в 2016 году. Взломщик был раздет по пояс, поэтому татуировка на руке была хорошо различима на кадрах, снятых камерами видеонаблюдения.

При обыске у Лоуренса нашли большую часть похищенного в ноябре, а также 26 кустов конопли, которые он выращивал. Ему предъявлены обвинения в пяти незаконных проникновениях и ряде преступлений, связанных с наркотиками.

В июне прошлого года австрийская полиция задержала обнаженного мужчину, подозреваемого в воровстве. Забравшись через окно в гостиничный номер в Вене, он похитил наручные часы и деньги, принадлежавшие постояльцу.

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