Умер автор стихов для «Прощания славянки»

В Хабаровске скончался поэт Аркадий Федотов. Об этом в пятницу, 23 ноября, сообщается на сайте Министерства культуры Хабаровского края.

«Его стихи, ставшие песней "Вдоль Амура белым парусом", надолго останутся в сердцах жителей города Хабаровска и Хабаровского края», — заявили в ведомстве.

Ему было 88 лет.

Федотов — автор песни на мелодию марша «Прощание славянки». «Слова к этой мелодии им были написаны в 1965 году. Тексты на мелодию марша в различное время писали разные авторы, но все же более удачно легли слова хабаровского поэта Аркадия Федотова», — отметили в министерстве.

Прощание состоится 26 ноября.

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