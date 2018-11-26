Решивший продать чемпионский пояс ради сына боксер передумал

Шотландский боксер Ронни Кларк не станет расставаться с чемпионским поясом ради подарка для сына, так как спортсмену помогли пожертвованиями. Об этом сообщает The Sun.

Кларк рассчитывал, что выйдет на ринг 15 декабря. Однако из-за травмы соперника бой был отменен, и 33-летний боксер столкнулся с финансовыми трудностями. Он выставил на продажу чемпионский пояс IBF на платформе Ebay. В интервью изданию спортсмен подчеркнул, что рассчитывает потратить вырученные деньги на проведение Рождества для своей семьи. В частности, купить подарок сыну.

После того как история получила огласку, боксер отказался от продажи пояса. На своей странице в Facebook он выразил благодарность за слова поддержки. Также стало известно, что боксеру материально помогла компания MTK и 29-летний боец Томми Койл.

На счету Кларка 21 победа, четыре поражения и две ничьи в профессиональном боксе.

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