Адвокат бизнесмена Ертаева обвинил МВД в незаконных действиях

Адвокат российского бизнесмена казахстанского происхождения Жомарта Ертаева Алексей Петров заявил о нарушениях по отношению к его подзащитному со стороны МВД. Соответствующее заявление юрист опубликовал на странице Ертаева в Facebook, которую ведет от имени бизнесмена.

По его словам, «в настоящее время вокруг жилища Ертаева круглосуточно посменно находятся не менее 10 сотрудников уголовного розыска МВД города Москвы». Кроме этого, Петров обнаружил вокруг дома Ертаева несколько экипажей наружного наблюдения, круглосуточно патрулирующих окрестности дома, в котором проживает бизнесмен. «О незаконных оперативно-разыскных мероприятиях» адвокат поставил в известность пресненского прокурора Антона Каретникова.

Как утверждается в сообщении, после обнаружения вышеуказанных нарушений адвокаты Ертаева обратились в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) и 23 ноября суд принял заявление к рассмотрению.

При этом, по мнению юриста, такие действия сотрудников правоохранительных органов свидетельствуют о тесных связях МВД Москвы с коллегами из Казахстана напрямую, минуя установленные для таких случаев процедуры. В связи с этим юрист задает ряд вопросов российским правоохранителям. В частности: «как получилось, что МВД отчиталось перед казахстанской стороной о его помещении в ИВС 15 ноября 2018 года» (на 10 суток, до решения суда, суд состоялся 16 ноября и принял решение поместить Ертаева под домашний арест — прим. «Ленты.ру»)?»; «почему полиция РФ отчитывается перед казахстанскими органами, а не докладывает в Генпрокуратуру РФ или должностным лицам МВД (вопрос экстрадиции входит в компетенцию Генеральной прокуратуры)?»; «почему налогоплательщики РФ оплачивают беспрецедентно масштабные ресурсы МВД на осуществление незаконных оперативных мероприятий, притом что суд это МВД не поручал и Ертаев преступлений в РФ не совершал?» и ряд других вопросов.

Ранее ряд СМИ сообщил о том, что Жомарт Ертаев был задержан 15 ноября. По решению Пресненского районного суда от 16 ноября 2018 года, вопреки требованию прокуратуры РФ поместить Ертаева под стражу, он был помещен под домашний арест в рамках экстрадиционного запроса. Суд в своем решении руководствовался отсутствием правонарушений со стороны Ертаева на территории РФ, принятым решением Генпрокуратуры от 26 сентября 2018 года об отказе в его выдаче Казахстану.

Как утверждает адвокат Ертаева, недовольные решением суда сотрудники МВД начали серию беспрецедентных оперативных мероприятий. «Так, в ночь на 17 ноября и в последующие сутки оперативные сотрудники МВД раз в час приходили в квартиру к Ертаеву под предлогом проверки наличия его дома. Если члены семьи отвечали, что он спит, полицейские требовали его разбудить и привести к двери», — пишет Алексей Петров на странице в Facebook. «Поскольку ранее, уже к 6 утра 17 ноября, сотрудники уголовно-исполнительной инспекции оснастили специальными техническими средствами отслеживания перемещений, никаких законных оснований для круглосуточных ежечасных посещений у сотрудников МВД не было. Незаконность таких действий подтверждена решением суда — обязанность обеспечить пребывание Ертаева под домашним арестом возложена на ФСИН», — утверждает он.