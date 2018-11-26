Вратарь пропустил гол между ног

@timomouse / Twitter

Вратарь клуба «Динамо Вранье» Урош Дюрич пропустил гол между ног в матче 17-го тура чемпионата Сербии против белградского «Партизана». Видео появилось в Twitter-аккаунте журналиста Ричарда Уилсона.

Дюрич после навеса полузащитника Данило Пантича попытался поймать мяч, однако не сумел этого сделать — мяч выскользнул у него из рук, а затем пролетел между ног и оказался в воротах.

Встреча завершилась разгромной победой белградской команды со счетом 6:0. ​После 17 туров «Партизан» занимает третье место в чемпионате Сербии, имея в своем активе 36 очков. «Динамо Вранье» с семью очками замыкает турнирную таблицу.

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