Мать лидера банды «цапков» завязала с бизнесом

Мать умершего лидера кущевской банды Сергея Цапка завершила свою предпринимательскую деятельность. Об этом в понедельник, 26 ноября, сообщает «Интерфакс».

По данным агентства, Надежда Цапок подала в налоговые органы Краснодарского края заявление о прекращении деятельности в качестве индивидуального предпринимателя. 20 ноября местная инспекция ФНС вынесла решение о регистрации этого заявления.

Как отмечается, Цапок занималась предпринимательством с 2004 года, среди видов ее деятельности значились выращивание зерновых и зернобобовых культур, разведение свиней, переработка и консервирование мяса, а также оптовая торговля зерном, масличными семенами, сахаром.

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В сентябре стало известно, что Цапок досрочно освободилась из колонии, где отбывала наказание за мошенничество с земельными участками. Ранее она уже была дважды судима за еще одно подобное хищение и незаконное получение государственных субсидий.

Надежда Цапок — мать Сергея Цапка, лидера банды «цапков», действовавшей до 2010 года в станице Кущевской Краснодарского края. Банда была создана в начале 1990-х годов его дядей Николаем Цапком-старшим и занималась вымогательством у местных фермеров и предпринимателей.

«Цапки» получили широкую известность после убийства 12 человек (в том числе четверых детей), совершенного 4 ноября 2010 года. Вслед за этим банда была разгромлена, а ее лидеры осуждены на длительные сроки заключения. Сергея Цапка в ноябре 2013 года приговорили к пожизненному заключению. В начале июля 2014 года он скончался от инсульта в медчасти краснодарского изолятора. В 2017 году со счетов его матери были списаны более 119 миллионов рублей в пользу потерпевших по уголовному делу.

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